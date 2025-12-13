Liga MX Final Liga MX: Todas las Finales y títulos de Nahuel Guzmán con Tigres El portero argentino es uno de los jugadores más controvertidos de la Liga MX y desde que llegó a mediados de 2014 suma 12 títulos en su palmarés.

Video ¡Nahuel Guzmán, el hombre de las Finales con Tigres!

Tigres llega a una nueva Final con el de la Liga MX Apertura 2025 frente a Toluca, una más para el club felino en la era de Nahuel Guzmán y de André-Pierre Gignac, dos jugadores que han marcado época en el conjunto de la UANL.

Con la de este semestre, Nahuel Guzmán habrá jugado 25 Finales con la playera de Tigres, apenas su tercer equipo en su carrera profesional y el primero y único fuera de Argentina, donde jugó para Newell’s Old Boys e Independiente Rivadavia.

Incluso llegó a formar parte de la Selección de Argentina con la que llegó a participar en seis encuentros pero sin ser constante en el cuadro de la Albiceleste.

TODAS LAS FINALES Y TÍTULOS DE NAHUEL GUZMÁN CON TIGRES

De los 12 títulos que tiene ‘Patón’ Guzmán, la mayoría son de Liga MX con cinco, seguida del Campeón de Campeones con cuatro trofeos, dos Campeones Cup y uno de la Concacaf Champions Cup (antes Concacaf Champions League).

En Concacaf Champions Cup como en Liga MX tiene tres subtítulos. Además, puede presumir que tiene en sus estadísticas dos Finales de prestigio a nivel internacional, una de Copa Libertadores y una de Mundial de Clubes.

Estas son las Finales y títulos de Nahuel Guzmán con Tigres:

Liga MX

Apertura 2015 vs. Puma

Apertura 2016 vs. América

Apertura 2017 vs. Monterrey

Clausura 2019 vs. León

Clausura 2023 vs. Chivas

Campeón de Campeones

2015-2016 vs. Pachuca

2016-2017 vs. Chivas

2017-2018 vs. Santos

2022-2023 vs. Pachuca

Concacaf Champions Cup

2020 vs. LAFC

Campeones Cup

2018 vs. Toronto FC

2023 vs. LAFC

Estas son las Finales perdidas de Nahuel Guzmán con Tigres:

Liga MX

Apertura 2014 vs. América

Clausura 2017 vs. Chivas

Apertura 2023 vs. América

Campeón de Campeones

2018-2019 vs. América

Supercopa de México

2013-2014 vs. Morelia

Supercopa de la Liga MX

2024 vs. América

Concacaf Champions Cup subcampeonatos

2015-2016 vs. América

2016-2017 vs. Pachuca

2019 vs. Monterrey

Copa Libertadores

2015 vs. River Plate

Mundial de Cubes

2020 vs. Bayern Múnich

Leagues Cup