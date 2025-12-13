Final Liga MX: Todas las Finales y títulos de Nahuel Guzmán con Tigres
El portero argentino es uno de los jugadores más controvertidos de la Liga MX y desde que llegó a mediados de 2014 suma 12 títulos en su palmarés.
Tigres llega a una nueva Final con el de la Liga MX Apertura 2025 frente a Toluca, una más para el club felino en la era de Nahuel Guzmán y de André-Pierre Gignac, dos jugadores que han marcado época en el conjunto de la UANL.
Con la de este semestre, Nahuel Guzmán habrá jugado 25 Finales con la playera de Tigres, apenas su tercer equipo en su carrera profesional y el primero y único fuera de Argentina, donde jugó para Newell’s Old Boys e Independiente Rivadavia.
Incluso llegó a formar parte de la Selección de Argentina con la que llegó a participar en seis encuentros pero sin ser constante en el cuadro de la Albiceleste.
TODAS LAS FINALES Y TÍTULOS DE NAHUEL GUZMÁN CON TIGRES
De los 12 títulos que tiene ‘Patón’ Guzmán, la mayoría son de Liga MX con cinco, seguida del Campeón de Campeones con cuatro trofeos, dos Campeones Cup y uno de la Concacaf Champions Cup (antes Concacaf Champions League).
En Concacaf Champions Cup como en Liga MX tiene tres subtítulos. Además, puede presumir que tiene en sus estadísticas dos Finales de prestigio a nivel internacional, una de Copa Libertadores y una de Mundial de Clubes.
Estas son las Finales y títulos de Nahuel Guzmán con Tigres:
Liga MX
- Apertura 2015 vs. Puma
- Apertura 2016 vs. América
- Apertura 2017 vs. Monterrey
- Clausura 2019 vs. León
- Clausura 2023 vs. Chivas
Campeón de Campeones
- 2015-2016 vs. Pachuca
- 2016-2017 vs. Chivas
- 2017-2018 vs. Santos
- 2022-2023 vs. Pachuca
Concacaf Champions Cup
- 2020 vs. LAFC
Campeones Cup
- 2018 vs. Toronto FC
- 2023 vs. LAFC
Estas son las Finales perdidas de Nahuel Guzmán con Tigres:
Liga MX
- Apertura 2014 vs. América
- Clausura 2017 vs. Chivas
- Apertura 2023 vs. América
Campeón de Campeones
- 2018-2019 vs. América
Supercopa de México
- 2013-2014 vs. Morelia
Supercopa de la Liga MX
- 2024 vs. América
Concacaf Champions Cup subcampeonatos
- 2015-2016 vs. América
- 2016-2017 vs. Pachuca
- 2019 vs. Monterrey
Copa Libertadores
- 2015 vs. River Plate
Mundial de Cubes
- 2020 vs. Bayern Múnich
Leagues Cup
- 2019 vs. Cruz Azul