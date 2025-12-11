Tigres ¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Tigres en su historia? Tigres busca escalar al tercer lugar de los equipos con más campeonatos en el futbol mexicano.

Los Tigres buscarán su novena estrella en la Final del Apertura 2025 de la Liga MX ante Toluca este 14 de diciembre en la cancha del Nemesio Diez.

Tigres ha disputado 14 Finales de Liga MX en su historia con saldo de ocho ganadas y seis perdidas, con una sequía de títulos incluida de 29 años.

¿CUÁNTOS TÍTULOS DE LIGA MX TIENE TIGRES?



El primer campeonato de su historia llegó en la temporada 1977-78, 18 años después de su fundación y fue ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Dos años después perdió la Final ante Cruz Azul, pero tuvo su revancha en la temporada 1981-82 al vencer en penales al Atlante, aunque de nueva cuenta se coronaría fuera de casa, en el Estadio Azteca.

Tigres tuvo la oportunidad de levantar su tercer trofeo en el Invierno 2001 y en el Apertura 2003, pero en ambas Finales fue derrotado por Pachuca en el Volcán.

Tuvieron que pasar casi tres décadas para que Tigres conquistara su tercer campeonato, el primero en el Volcán tras imponerse a Santos en la Final del Apertura 2011. También fue el primero en la era exitosa de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, quien ganó 10 títulos con el club felino, cinco de Liga MX.

De 2015 a 2019, Tigres disputó cinco Finales, ganando cuatro ante Pumas (en C.U.) en el Apertura 2015, América (en el Volcán) en el Apertura 2016, Rayados (en el Estadio BBVA) en el Apertura 2017 y León (en el Nou Camp) en el Clausura 2019 y perdiendo una contra Chivas en Guadalajara en el Apertura 2017.

Ya con Robert Dante Siboldi, el club de la UANL tuvo su revancha ante Chivas en el Estadio Akron para quedarse con el título del Clausura 2023 y empatar a León como el quinto equipo más ganador de Liga MX con ocho trofeos y seis meses después perdió ante América en el Apertura 2023 en tiempos extra.

