Liga MX Tigres vs. Toluca: Antonio Mohamed revela su cábala para la Final de la Liga MX El director técnico argentino habló de cara al juego por el título y de algo que le da suerte pero, admite, parece no dar para más.

Video La cábala y la motivación de 'Turco' Mohamed para lograr el bicampeonato

Antonio Mohamed habló de cara a la Final de ida de la Liga MX Apertura 2025, Tigres vs. Toluca, donde buscará el bicampeonato en un duelo inédito por el título del futbol mexicano y en el que el argentino va por su primer bicampeonato.

Ante los micrófonos de TUDN con Mauricio Ymay y Marco Cancino confesó ser un hombre de cábalas y tiene una en la que confía y la cual presumió mostrará en caso de ganar, aunque de primera instancia pareciera un poco ‘antihigiénica’.

“El calzoncillo rojo, ya no quiere más eh, pero bueno (risas). El calzón rojo siempre. El domingo si tenemos que hablar, me lo recuerdas. Ahí te lo muestro”, dijo de buen humo ‘Turco’ Mohamed a Mauricio Ymay.

ANTONIO MOHAMED NO SE BAJA DE SU NUBE HACIA LA FINAL TIGRES VS. TOLUCA

Con miras al primer juego por el título del futbol mexicano, el técnico del Toluca dijo que disfruta del momento y presumió que pronto será abuelo, un aliciente que extra hacia el juego más importante del torneo en estos momentos.

“Estoy agradecido con México, con todo, estoy disfrutando un montón, aparte de que voy a ser abuelo. Para mí estar en una Final con mi hijo es un sueño, no me quiero bajar de la nube, disfrutarlo y espero que el domingo por la noche nos toque y si no toca, disfrutarlo igual”, dijo Antonio Mohamed.