    Liga MX

    Final Tigres vs. Toluca: Fernando Gorriarán habla de la eliminación de Monterrey

    Al mediocampista uruguayo le hubiera gustado una Final Regia, pero con sonrisa en rostro, habló de la eliminación de su archirrival citadino.

    Video ¿Tigres se alegró de la eliminación de Rayados? Gorriarán da respuesta épica

    La Final de la Liga MX Apertura 2025 entre Tigres y Toluca pudo haber sido mejor para la Sultana del Norte con los dos equipos regios en ella, como sucedió en el Apertura 2017 en la que los felinos se llevaron el título con Antonio Mohamed en el banquillo del rival, tal como ahora.

    Sin embargo, el uruguayo Fernando Gorriarán no demerita la Final de este torneo, pues a ella llegaron los dos mejores equipos del futbol mexicano en este semestre, Toluca como líder y Tigres como segundo en la tabla de posiciones final tras 17 jornadas en el torneo regular.

    Nos hubiese gustado una Final regia, creo que cuando supimos la oportunidad después de lo que se vivió en 2017 esta nueva generación estaba preparada para eso, para enfrentar de nuevo esa situación.

    “Pero hoy creo que están los dos mejores equipos del torneo en la Final, creo que Toluca ha ganado todo con su propias manos y voluntad. Pelear por un bicampeonato que no es nada fácil, va a ser una linda serie también”, indicó Fernando Gorriarán rumbo a la Final de ida en el Estadio Universitario, el Volcán, este jueves.

    Cabe recordar que Monterrey fue eliminado por Toluca en las Semifinales con el juego de vuelta en el Estadio Nemesio Diez y que significó el último partido del legendario central español Sergio Ramos en la Liga MX.

    Tigres va por su noveno título de Liga MX para alcanzar en estrellas a Cruz Azul y evitar el duodécimo campeonato ganado del Toluca, que además se puede sumar a los clubes que han conseguido el bicampeonato en la historia de los torneos cortos del futbol mexicano.

