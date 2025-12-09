    Liga MX

    Final Tigres vs. Toluca: Antonio Mohamed siempre quiso a Guido Pizarro en su equipo

    El técnico argentino de los escarlatas habló sobre la relevancia del estratega de los felinos, “lamentablemente somos rivales”.

    Video 'Turco' Mohamed suelta tremenda EXCLUSIVA sobre Guido Pizarro

    Antonio Mohamed habló de cara a la Final de Ida Tigres vs. Toluca en la Liga MX Apertura 2025 y reveló un secreto acerca de su colea rival en estos momentos, Guido Pizarro, quien al frente de Tigres busca su primer título como estratega y el quinto con los de la UANL desde que está ahí como jugador.

    La calidad de Pizarro no es ajena a ‘Turco’ Mohamed, quien en entrevista con Mauricio Ymay y Marco Cancino para TUDN reveló que siempre quiso a su compatriota de su lado, aunque lamentablemente no se ha podido dar.

    “Es un chico muy preparado, lamentablemente somos rivales, nunca pudimos coincidir, lo quise llevar a Tijuana, después al América, pero siempre nos tocó como rival, hemos tenido nuestras peleas nos escribimos, le tengo un aprecio enorme, nos enfrentamos la semifinal pasada en la Liga.

    “Es una persona muy preparada y la experiencia… quién dice que no en algún momento te puede pesar. En este momento no incide, puedo tener más vivencias finales jugadas, más recorrido, pero no veo que sea determinante”, recalcó Antonio Mohamed hacia la Final de Ida.

    De cara a una Final inédita en la Liga MX, Antonio Mohamed busca sumarse a los equipos que han logrado el bicampeonato en el futbol mexicano, pero ate un cuadro que en el torneo regular le plantó cara y lo venció 3-4 dentro de la Jornada 3.

    Antonio Mohamed buscará su quinto título de Liga MX, el segundo con Toluca; los anteriores siempre han sido con cuadro distintos: Tijuana, América, Monterrey y ahora con los Diablos Rojos, por lo que busca su primer bicampeonato.

    Relacionados:
    Liga MXTolucaLiguilla Liga MX

