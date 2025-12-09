    Liga MX

    Tigres vs. Toluca: el mensaje de Federico Pereira a Alexis Vega desde el vestidor hacia la Final

    El defensor uruguayo habló sobre el mensaje de aliento que han enviado al delantero por su ausencia en la Liguilla por lesión.

    Video ¿Equipo para campeón sin Alexis Vega? Las palabras en Toluca

    La ausencia de Alexis Vega en lo que va de la Liguilla de la Liga MX Apertura 2025 parece pesar en la productividad ofensiva del Toluca, pero no así en los resultados debido a que logró instalarse en la Final, la cual encarará ante Tigres en busca del bicampeonato.

    Para el defensor uruguayo Federico Pereira, si bien el aporte ofensivo y presencia del delantero mexicano es esencial, señaló que al interior del club le han hecho ver que si bien lo extrañan, lograrán resolverlo para darle tranquilidad a Alexis Vega ante la situación que atraviesa.

    “Es un jugador que hace la diferencia con la calidad que tiene, desde el primer día que se lesionó tratamos de transmitirle calma, decirle: ‘tú cuídate que nosotros vamos a llegar ahí, te vamos llevar hasta la Final’. Con el paso del tiempo se ha retrasado la lesión, ha recaído y tendrá que evaluarlo él si está o no.

    “De nuestra parte, darle tranquilidad que sin él igual íbamos a llegar, íbamos a estar ahí, después él decidirá si va a estar o no”, resaltó Fede Pereira en entrevista con Mauricio Ymay y Marco Cancino para TUDN rumbo a la Final de Ida Tigres vs. Toluca del Apertura 2025.

    ¿PUEDE TOLUCA GANAR EL TÍTULO SIN ALEXIS VEGA?

    A decir del zaguero sudamericano, Toluca sí está preparado para suplir la ausencia de Alexis Vega y con ello levantar el título por segunda vez consecutiva, el duodécimo de los escarlatas en su historia y por el que se le debe considerar uno de los ‘grandes’ del futbol mexicano.

    “Sin duda tenemos un buen equipo, buenos jugadores, jugadores que entraron y lo hicieron de buena manera y los que entraron, entraron y están a la altura y sin duda se puede.

    Si llega a estar (Alexis Vega) para unos minutos será mejor para nosotros y peor para el rival, pero sin duda que se puede”, recalcó Federico Pereira, quien llegó con el equipo para el Clausura 2024 y que en el actual torneo jugó 16 partidos en torneo regular y que en la Liguilla anotó ante Rayados en la Semifinal de vuelta para instalarse en la Final de Liga MX.

    Cabe recordar que Federico Pereira hizo un autogol en la Jornada 3 del Apertura 2025 en casa precisamente ante Tigres y con el que perdieron 3-4 en un duelo absolutamente ofensivo, fue cuando intentó rechazar una pelota en el área chica y que significó el empate parcial 1-1.

