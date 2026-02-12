    Liga MX

    Chivas vs. América: 'Ruso¿ Zamogilny, decepcionado por el equipo favorito de su hijo; ¿a quién le va?

    El analista de TUDN reveló una anécdota que vivió con su hijo que lo dejó sorprendido.

    A unos días que se dispute una nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas y América, Damián ‘Ruso’ Zamogilny reveló a que equipo apoya su hijo, algo que lo sorprendió.

    Durante el podcast de Más Deporte el analista de TUDN señaló que intentó todo lo posible para que su hijo Danilo se hiciera aficionado del Puebla, pero no lo ha logrado.

    " Yo quiero que mi hijo le vaya al Puebla, pero hace seis meses me dijo “papá yo le quiero ir a las Chivas”, agarré y le dije digo bueno, piénsalo bien. Puebla no gana, pero Chivas tampoco y me dice “es que juegan con mexicanos”, se siente identificado que juega con mexicanos

    “Me gustan las Chivas y me encantan las Chivas” y le digo ¿cuándo viste un partido de Chivas” no ha visto, no ha podido ver un partido de Chivas… lo quise convencer, lo chicaneé un poquito, pero no”, contó entre risas el ‘Ruso’.

    Ante esta revelación, el ‘Ruso’ señaló con humor que si su hijo quiere ver a las Chivas él tiene que pagar la aplicación para verlos.

    Chivas y América se enfrentan el próximo sábado 14 de febrero como parte de la jornada 6 del Clausura 2026 donde el Rebaño llega como líder del torneo.

    Video ¿Qué dijo Brian Rodríguez sobre Chivas? ¡Se acaba de prender el Clásico Nacional!
