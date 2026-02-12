    Liga MX

    La ocasión más reciente que llegó Chivas de líder ante América

    El Clásico se juega este fin de semana y recordamos aquel duelo, y como le fue a Guadalajara tras el resultado.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video Thiago ilusiona al americanismo: “Llegó al más grande”


    Chivas llega como líder del Clausura 2026 al Clásico contra América del próximo 14 de febrero dentro de la Jornada 6 del Clausura 2026, pero ha pasado más de una década desde la última ocasión que ocurrió esto.

    Más exactamente dicho fue en el Clausura 2015, el 26 de abril de aquel año en un duelo que se celebró en el Estadio Akron y que finalmente terminó con empate a un gol.

    Los técnicos eran José Manuel de la Torre por los del Rebaño, mientras el uruguayo Gustavo Matosas estaba al frente de las Águilas.

    En la lineación de los locales aparecían nombres como Luis Michel, Carlos Salcido, Omar Bravo y Marco Fabián. Mientras del lado de los de Coapa, Moisés Muñoz, Osvaldo Martínez, Rubes Sambueza, Darío Benedetto y Darwin Quintero.

    Chivas debió venir de atrás en un duelo que inició ganando América a los 16 minutos con un tanto de Paul Aguilar. El duelo, como suelen ser los Clásicos, fue rudo e intenso y Guadalajara, luego de empujar buena parte del partido, logró empatar a los 63 minutos vía Aldo de Nigris.

    Tres el juego de la Jornada 15, Chivas continuó en el liderato del torneo por segunda fecha consecutiva, pero después lo perdió y terminó la fase regular en quinta posición.

    En la Liguilla venció al Atlas en Cuartos de Final (4-1) y en Semifinales, concluyó su participación al caer con Santos (3-0) que fue el campeón del torneo venciendo al Gallos de Ronaldinho.

    Video ¿Qué dijo Brian Rodríguez sobre Chivas? ¡Se acaba de prender el Clásico Nacional!
    Relacionados:
    Liga MXAméricaGuadalajara

