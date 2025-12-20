Liga MX Bruno Valdez alza la mano para regresar a Liga MX y retirarse en América Fuertes palabras y deseos por un 'último baile' en el conjunto de Coapa, ¿se concederá?

Video Un campeón alza la mano para retirarse en el América

Bruno Valdez, defensa paraguayo actualmente en el Cerro Porteño de su país, alzó la mano para poder volver a vestir los colores del Club América, equipo con el que fue campeón de Liga MX en el pasado Torneo Apertura 2018.

En entrevista con Gibrán Araige, reportero de TUDN, Bruno Valdez no ocultó su deseo no solo de regresar al conjunto de Coapa, también de retirarse como azulcrema, esto también durante su visita a México por vacaciones.

"Con muchísimas ganas de volver, terminar mi carrera futbolística y cerrar mi etapa en México, mostrarle a mis hijos que jugar en el Azteca es magnífico. Me gustaría retirarme en América la verdad", señaló el sudamericano.

Tanto es el deseo de Bruno Valdez de volver a jugar en la Liga MX que, incluso, señaló que sería consciente de que, en caso de regresar, no tendría un papel protagónico, pero afirmó que apoyaría desde el papel que tenga.

"Si es por mí, la verdad vuelvo y disfruto desde donde me toque apoyar a la gente también, a los compañeros".

Por último, el zaguero guaraní dedicó un mensaje al también defensa central Ramón Juárez, quien poco a poco gana más terreno en las preferencias de la afición en el equipo dirigido por André Jardine.