Mazatlán FC Mazatlán vs. León EN VIVO: goles, resumen y resultado del juego de Jornada 10 Liga MX La Fiera está enrachada y busca su tercera victoria al hilo en casa de los Cañoneros.

Video ¡Rubio lo vuelve a hacer! Doblete y ley del ex

Mazatlán goleó a León 4-2 en casa en la Jornada 10 del Clausura 2026, el último torneo para los Cañoneros en la Primera División.

El marcador se movió hasta la media hora de juego con un disparo de media distancia desde fuera del área. Mazatlán obligó a León a despejar mal un balón en su área que Yoel Bárcenas aprovechó para impactar con la parte interna de su pierna izquierda y mandar el esférico al ángulo contrario donde los reflejos del ‘Gato’ Óscar García no pudieron evitar el gol de los locales.

Los Cañoneros mantuvieron la presión en el resto del primer tiempo y encontraron su recompensa a los 38 minutos con un centro al área.

Sebastián Santos mandó un centro con ventaja al corazón del área donde Brian Rubio remató de primera intención y con gran técnica para no volar el esférico ante la potencia del balón. La ventaja ya era de dos goles para los Cañoneros.

Pero minutos más tarde, León encontró el descuento con una gran escapada de Ismael Díaz por la banda izquierda. El atacante panameño entró al área y definió abajo y al costado ante la salida de Rodríguez para recortar la ventaja de cara al descanso.

Cuando apenas iniciaba la segunda parte, Mazatlán sorprendió con gol de vestidor cortesía de la frente de Rubio, quien selló su doblete al entrar al área y cabecear cruzado para el 3-1 en el Kraken.

Inspirado, Mazatlán se fue al frente y le quitó por completo el balón al León. En un tiro de esquina, al 69’, Josué Ovalle aprovechó una distracción en el centro del área para rematar solo a segundo poste y poner el 4-1. Cambindo anotaría el 4-2 en tiempo de compensación para simplemente maquillar el marcador.

Video ¡Gol del Mazatlán! Con dedicatoria a sus perrhijos Brian Rubio aumenta la ventaja de los locales

PARTIDOS DE LIGA MX Y EVENTOS HOY VIERNES 6 DE MARZO

Mazatlán vs. León

Horario: A las 7:00 pm de la Ciudad de México y a las 8:00 pm del Este, 7:00 pm del Centro y 5:00 pm del Pacífico en Estados Unidos.

Dónde ver: Estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.

Práctica 3 GP Australia

Horario: A las 7:30 pm de la Ciudad de México y a las 8:30 pm del Este, 7:30 pm del Centro y 5:30 pm del Pacífico en Estados Unidos.

Necaxa vs. Pumas

Horario: A las 9:00 de la Ciudad de México y a las 10:00 pm del Este, 9:00 pm del Centro y 7:00 pm del Pacífico en Estados Unidos.

Dónde ver: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

Qualy GP Australia

Horario: A las 11:00 pm de la Ciudad de México y a las 12:00 am del Este, 11:00 pm del Centro y 9:00 pm del Pacífico en Estados Unidos.