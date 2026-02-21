Narrativa Cruz Azul vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Este sábado 21 de febrero Cruz Azul recibirá a Chivas de Guadalajara en el Estadio Cuauhtémoc, en un encuentro correspondiente a la Jornada 7 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Cruz Azul ocupa la segunda posición de la tabla con 13 puntos con registro de cuatro victorias en el torneo. En su último partido, el equipo local salió victorioso, lo que les ha permitido mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Por su parte, Chivas lidera la tabla con 18 puntos con paso perfecto rumbo a la séptima fecha; llega a este encuentro tras una victoria en el Clásico Nacional frente al América.

Este enfrentamiento presenta una diferencia de cinco puntos entre ambos equipos, lo que añade un nivel de competitividad al duelo.

Con el rendimiento reciente de ambos equipos, el partido promete ser un interesante choque de estilos. Para conocer cómo y dónde se televisa este encuentro, sigue leyendo.

Cruz Azul llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Tigres en su último encuentro, lo que les da confianza y los coloca en una buena posición para enfrentar a su rival.

Por su parte, Chivas también se presenta en un buen momento, habiendo superado a América, lo que les inyecta energía y les permite afrontar el desafío con optimismo y determinación.

En condición de local, La Máquina tiene cuatro triunfos consecutivos sobre el Rebaño en Liga MX y en dos de ellos lo dejó en blanco; Guadalajara tuvo su último triunfo en su visita a los celestes en el Clausura 2022 con gol de Cristian 'Chicote' Calderón.

Cuándo es el Cruz Azul vs. Chivas : el juego es el sábado 21 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc.

: el juego es el sábado 21 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc. A qué hora es el Cruz Azul vs. Chivas: el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 10:05PM tiempo del Este, 9:05PM tiempo del Centro y 7:05PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 10:05PM tiempo del Este, 9:05PM tiempo del Centro y 7:05PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Cruz Azul vs. Chivas: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.