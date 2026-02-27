Liga MX Mazatlán FC vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video ¡Casi mitad de torneo! Así puedes ver la Jornada 8 del Clausura 2026

Este viernes 27 de febrero el Estadio El Encanto será el escenario del enfrentamiento entre Mazatlán FC y Pachuca, correspondiente a la jornada 8 de la Liga MX del Clausura 2026.

Actualmente, Mazatlán ocupa la posición 17 de la tabla con solo cuatro puntos acumulados con apenas una victoria en el torneo y empatado su último partido.

Por su parte, Pachuca se encuentra en una mejor situación, en la quinta posición con 14 puntos, tras cosechar cuatro victorias a cambio de dos empates y una derrota; viene de una victoria en su más reciente encuentro.

Este duelo presenta una clara diferencia en el rendimiento de ambos equipos, con Mazatlán FC que busca mejorar su situación en la clasificación, mientras que Pachuca intentará consolidar su posición en los primeros lugares.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MAZATLÁN VS. PACHUCA DE LA JORNADA 8



Mazatlán FC llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto en su último encuentro contra Tijuana, lo que ha generado dudas en su rendimiento.

Por otro lado, Pachuca se presenta en alza, tras haberse impuesto a Tigres, lo que les brinda confianza y motivación para seguir sumando en la tabla.

Cuándo es el Mazatlán FC vs. Pachuca : el juego es el viernes 27 de febrero en El Encanto.

: el juego es el viernes 27 de febrero en El Encanto. A qué hora es el Mazatlán FC vs. Pachuca : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Mazatlán FC vs. Pachuca: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.