Querétaro vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026

¿A medianoche un partido? Así puedes ver la Jornada 7 del Clausura 2026

Este domingo 22 de febrero el Estadio La Corregidora será el escenario del enfrentamiento entre Querétaro y FC Juárez, correspondiente a la Jornada 7 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Querétaro ocupa la posición 14 de la tabla con cinco puntos acumulados y sólo una victoria en este torneo. En su último partido, el equipo local sufrió una derrota, lo que ha generado una necesidad de sumar puntos para mejorar su situación en la clasificación.

Por su parte, FC Juárez se encuentra en la posición 15, con cuatro puntos y también una victoria en su haber, aemás de un empate y cuatro descalabros, pero llega a este encuentro tras una derrota en su más reciente partido, lo que añade presión para obtener un resultado favorable.

Ambos equipos comparten una racha similar, con un solo triunfo en la temporada, lo que hace que este partido sea crucial para sus aspiraciones en la Liga MX.

La diferencia de puntos entre ellos es mínima, lo que podría traducirse en un duelo reñido en busca de escalar posiciones. Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO QUERÉTARO VS. FC JUÁREZ DE LA JORNADA 7



Querétaro llega al partido con la moral baja tras caer ante Atlético de San Luis, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación.

Por su parte, FC Juárez también sufrió una derrota frente a Necaxa, lo que los deja en una posición complicada y con la necesidad urgente de redimirse en este encuentro.

Cuándo es el Querétaro vs. FC Juárez : el juego es el domingo 22 de febrero en el Estadio La Corregidora.

: el juego es el domingo 22 de febrero en el Estadio La Corregidora. A qué hora es el Querétaro vs. FC Juárez: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Querétaro vs. FC Juárez: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.