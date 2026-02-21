    Liga MX

    Tijuana vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026

    Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¿A medianoche un partido? Así puedes ver la Jornada 7 del Clausura 2026

    Este sábado 21 de febrero, Tijuana recibirá a Mazatlán FC en el Estadio Caliente, en un encuentro correspondiente a la Jornada 7 de la Liga MX Clausura 2026.

    Liga MX

    Actualmente, Tijuana ocupa la posición 12 de la tabla con siete puntos acumulados y sólo una victoria en la temporada a cambio de cuatro empate y una derrota. En su último partido, el equipo local sufrió una derrota, lo que podría influir en su búsqueda de mejorar su rendimiento en la liga.

    Por su parte, Mazatlán FC se encuentra en la posición 17, con sólo tres puntos y una victoria en su haber. En su más reciente encuentro, el equipo visitante logró su primer triunfo, lo que podría darles un impulso en su desempeño.

    Ambos equipos presentan una diferencia notable en su rendimiento hasta el momento, con Tijuana buscando revertir su racha negativa tras la última derrota, mientras que Mazatlán FC intentará capitalizar su reciente triunfo.

    Este enfrentamiento promete ser crucial para ambos, ya que cada punto cuenta en la lucha por mejorar su posición en la clasificación. Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TIJUANA VS. MAZATLÁN FC DE LA JORNADA 7

    Tijuana llega al partido con la moral baja tras caer ante Toluca, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa. Por otro lado, Mazatlán FC se presenta en alza después de imponerse a Santos Laguna, lo que les brinda confianza y ganas de seguir sumando puntos en su visita.

    • Cuándo es el Tijuana vs. Mazatlán FC: el juego es el sábado 21 de febrero en el Estadio Caliente.
    • A qué hora es el Tijuana vs. Mazatlán FC: el partido inicia en México a las 11:10PM; en Estados Unidos es a las 12:10AM tiempo del Este, 11:10PM tiempo del Centro y 9:10PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Tijuana vs. Mazatlán FC: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Relacionados:
    Liga MXClub TijuanaMazatlán FC

