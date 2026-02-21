Liga MX Necaxa vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 7 a disputarse en el Victoria.

Video ¿A medianoche un partido? Así puedes ver la Jornada 7 del Clausura 2026

Este sábado 21 de febrero el Estadio Victoria será el escenario del enfrentamiento entre Necaxa y Toluca, correspondiente a la Jornada 7 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Necaxa ocupa la novena posición en la tabla con nueve puntos acumulados luego de tres victorias en la temporada y mismo número de derrotas, pero sin empates.

En su último partido, los Rayos salieron victoriosos en su visita a Ciudad Juárez, lo que podría influir en su desempeño ante un rival que se encuentra en una mejor posición.

Por su parte, Toluca se sitúa en la cuarta posición con 12 puntos, también con tres victorias en su haber y con paso invicto. Al igual que Necaxa, el equipo visitante llega a este encuentro tras una victoria en su más reciente partido.

Con una diferencia de tres puntos entre ambos equipos, el choque promete ser interesante. Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO NECAXA VS. TOLUCA DE LA JORNADA 7



Necaxa llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a FC Juárez en su último encuentro, lo que les da confianza y ganas de seguir sumando puntos en casa.

Por su parte, Toluca también se presenta en un buen momento luego de superar en su más reciente encuentro a Tijuana, lo que les permite afrontar el duelo con optimismo y la intención de mantener su racha positiva.

Cuándo es el Necaxa vs. Toluca : el juego es el sábado 21 de febrero en el Estadio Victoria.

: el juego es el sábado 21 de febrero en el Estadio Victoria. A qué hora es el Necaxa vs. Toluca : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Necaxa vs. Toluca: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.