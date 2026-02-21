Liga MX Atlas vs. Atlético de San Luis: horario y dónde ver el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

Video ¿A medianoche un partido? Así puedes ver la Jornada 7 del Clausura 2026

Este sábado 21 de febrero el Estadio Jalisco será el escenario del enfrentamiento entre Atlas y Atlético de San Luis, correspondiente a la Jornada 7 de la Liga MX del Clausura 2026.

Actualmente, Atlas ocupa la octava posición en la tabla con 10 puntos acumulados con sólo tres victorias en la temporada. Sin embargo, el equipo local llega a este partido tras una derrota en su último encuentro, lo que podría influir en su desempeño.

Por su parte, Atlético de San Luis se encuentra en la undécima posición con siete puntos, tiene saldo de victorias, un empate y tres derrotas hasta el momento y llega a este partido con una victoria en su más reciente partido.

Con una diferencia de tres puntos entre ambos equipos, el encuentro promete ser crucial para ambos en su búsqueda de mejorar su posición en la clasificación.

Los aficionados estarán atentos a cómo se desarrollará este duelo en el campo. Para conocer cómo y dónde se televisa el partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLAS VS. ATLÉTICO DE SAN LUIS DE LA JORNADA 7

Los Rojinegros van por su cuarto juego al hilo sin perder en casa ante el conjunto potosino, que no gana en el Jalisco desde el Apertura 2022 cuando se impuso 1-3.

Cuándo es el Atlas vs. Atlético de San Luis: el juego es el sábado 21 de febrero en el Estadio Jalisco.

el juego es el sábado 21 de febrero en el Estadio Jalisco. A qué hora es el Atlas vs. Atlético de San Luis : el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Atlas vs. Atlético de San Luis: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por ViX.