    Liga MX

    Tijuana vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026

    Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Casi mitad de torneo! Así puedes ver la Jornada 8 del Clausura 2026

    Este viernes 27 de febrero, Tijuana recibirá a Pumas en el Estadio Caliente, en un encuentro correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026.

    PUBLICIDAD

    Actualmente, Tijuana ocupa la posición 11 de la tabla con ocho puntos acumulados con registro de apenas una victoria en el el torneo mexicano. En su último partido, el equipo local empató, lo que refleja una racha de resultados que no les ha permitido escalar posiciones en la clasificación.

    Más sobre Liga MX

    La J8 del Clausura 2026 podría generar cambios en la tabla general
    2:00

    La J8 del Clausura 2026 podría generar cambios en la tabla general

    Liga MX
    Nicolás Larcamón confiesa que Nico Ibáñez era un "sueño dorado" de mucho tiempo atrás
    2 mins

    Nicolás Larcamón confiesa que Nico Ibáñez era un "sueño dorado" de mucho tiempo atrás

    Liga MX
    Liga MX: Nicolás Larcamón dedica elogios especiales a Chivas y a Israel Reyes
    2 mins

    Liga MX: Nicolás Larcamón dedica elogios especiales a Chivas y a Israel Reyes

    Liga MX
    Nicolás Larcamón se refiere a la actualidad de Andrés Gudiño y Kevin Mier en Cruz Azul
    1 mins

    Nicolás Larcamón se refiere a la actualidad de Andrés Gudiño y Kevin Mier en Cruz Azul

    Liga MX
    Renueva Chivas contrato a Omar Govea, Óscar Whalley y Santiago Sandoval
    1:25

    Renueva Chivas contrato a Omar Govea, Óscar Whalley y Santiago Sandoval

    Liga MX
    Chivas renueva contrato a Omar Govea, Óscar Whalley y Santiago Sandoval
    1 mins

    Chivas renueva contrato a Omar Govea, Óscar Whalley y Santiago Sandoval

    Liga MX
    Richy Ledezma pudo jugar en América, pero "siempre he amado Chivas"
    1 mins

    Richy Ledezma pudo jugar en América, pero "siempre he amado Chivas"

    Liga MX
    América y 'Chucho' Benítez son homenajeados por 'Chito' Vera en UFC México
    1 mins

    América y 'Chucho' Benítez son homenajeados por 'Chito' Vera en UFC México

    Liga MX
    Querétaro vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026
    2 mins

    Querétaro vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Miguel Herrera y Miguel Layún viven emotivo reencuentro en TUDN
    2 mins

    Miguel Herrera y Miguel Layún viven emotivo reencuentro en TUDN

    Liga MX

    Por otro lado, Pumas se encuentra en una mejor situación, ocupando el tercer lugar con 15 puntos y cuatro victorias en su haber para conservar el paso invicto. En su más reciente encuentro, el equipo visitante logró una victoria, lo que les ha permitido mantener una buena racha en el torneo.

    Este enfrentamiento presenta una clara diferencia en el rendimiento de ambos equipos, lo que podría influir en el desarrollo del partido.

    Los aficionados podrán seguir de cerca este duelo y descubrir cómo y dónde se televisa el partido, asegurándose de no perderse ningún detalle de este encuentro en la Liga MX.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TIJUANA VS. PUMAS DE LA JORNADA 8


    Tijuana llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto frente a Mazatlán, lo que ha generado dudas en su rendimiento y presión para mejorar.

    Por otro lado, Pumas se presenta en alza tras haberse impuesto a Monterrey, lo que les brinda confianza y motivación para seguir sumando en la tabla.

    • Cuándo es el Tijuana vs. Pumas: el juego es el viernes 27 de febrero en el Estadio Caliente.
    • A qué hora es el Tijuana vs. Pumas: el partido inicia en México a las 9:06PM; en Estados Unidos es a las 10:06PM tiempo del Este, 9:06PM tiempo del Centro y 7:06PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Tijuana vs. Pumas: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Relacionados:
    Liga MXPumasPumas UNAMClub Tijuana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX