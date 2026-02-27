Liga MX Tijuana vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video ¡Casi mitad de torneo! Así puedes ver la Jornada 8 del Clausura 2026

Este viernes 27 de febrero, Tijuana recibirá a Pumas en el Estadio Caliente, en un encuentro correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Tijuana ocupa la posición 11 de la tabla con ocho puntos acumulados con registro de apenas una victoria en el el torneo mexicano. En su último partido, el equipo local empató, lo que refleja una racha de resultados que no les ha permitido escalar posiciones en la clasificación.

Por otro lado, Pumas se encuentra en una mejor situación, ocupando el tercer lugar con 15 puntos y cuatro victorias en su haber para conservar el paso invicto. En su más reciente encuentro, el equipo visitante logró una victoria, lo que les ha permitido mantener una buena racha en el torneo.

Este enfrentamiento presenta una clara diferencia en el rendimiento de ambos equipos, lo que podría influir en el desarrollo del partido.

Los aficionados podrán seguir de cerca este duelo y descubrir cómo y dónde se televisa el partido, asegurándose de no perderse ningún detalle de este encuentro en la Liga MX.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TIJUANA VS. PUMAS DE LA JORNADA 8



Tijuana llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto frente a Mazatlán, lo que ha generado dudas en su rendimiento y presión para mejorar.

Por otro lado, Pumas se presenta en alza tras haberse impuesto a Monterrey, lo que les brinda confianza y motivación para seguir sumando en la tabla.

Cuándo es el Tijuana vs. Pumas : el juego es el viernes 27 de febrero en el Estadio Caliente.

: el juego es el viernes 27 de febrero en el Estadio Caliente. A qué hora es el Tijuana vs. Pumas : el partido inicia en México a las 9:06PM; en Estados Unidos es a las 10:06PM tiempo del Este, 9:06PM tiempo del Centro y 7:06PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 9:06PM; en Estados Unidos es a las 10:06PM tiempo del Este, 9:06PM tiempo del Centro y 7:06PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Tijuana vs. Pumas: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.