Liga MX Pumas vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

¿A medianoche un partido? Así puedes ver la Jornada 7 del Clausura 2026

Este domingo 22 de febrero el Estadio Olímpico Universitario será el escenario del enfrentamiento entre Pumas y Monterrey, correspondiente a la jornada 7 de la Liga MX en el Clausura 2026.

Actualmente, Pumas ocupa la tercera posición en la tabla con 12 puntos acumulados, registro de tres victorias y mismo número de derrotas, por lo que mantiene el paso invicto en el torneo. En su último partido, el equipo local salió victorioso, lo que refuerza su buen rendimiento en las primeras jornadas del torneo.

Por su parte, Monterrey se encuentra en la sexta posición con 10 puntos, también con tres victorias triunfos. Al igual que su rival, Monterrey llega al encuentro tras una victoria en su más reciente partido.

La cercanía en puntos y el rendimiento similar de ambos equipos prometen un duelo interesante. Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUMAS VS. MONTERREY DE LA JORNADA 7



Los Pumas llegan al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Puebla en su último encuentro, lo que les da confianza y ganas de seguir sumando puntos en casa.

Por su parte, Monterrey también se presenta en un buen momento luego de superar a León, lo que les permite afrontar el duelo con una actitud positiva y la intención de mantener su racha ganadora.

Son 11 partidos consecutivos en Liga MX que Monterrey no pierde en cualquier cancha frente a Pumas, que no lo derrota desde el Clausura 2022 cuando Washington Corozo marcó doblete, hoy en el Emelec de Ecuador.

Cuándo es el Pumas vs. Monterrey : el juego es el domingo 22 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario.

: el juego es el domingo 22 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario. A qué hora es el Pumas vs. Monterrey : el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Pumas vs. Monterrey: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.