Liga MX Necaxa vs. Toluca EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido de la Jornada 7 de Liga MX Los Rayos buscan su segundo triunfo al hilo en casa y los Diablos cnservar el invicto como visitante en partido que se celebra en el Estadio Victoria.

Video Lesión Alexis Vega: ¿Cuándo le falta para volver con Toluca?

Necaxa vs. Toluca se enfrentan en el Estadio Victoria como parte de la Jornada 7 de la Liga MX Clausura 2026 y en el que el vigente campeón quiere conservar el paso invicto, pues llega con tres triunfos y tres empates en seis fechas disputadas.

Los Rayos van por su segundo triunfo consecutivo como local y el tercero en cualquier condición, su última derrota fue en su visita al América dentro de la Jornada 4; además en casa no logran vencer al cuadro mexiquense en sus últimos tres juegos.

La última vez que Necaxa se impuso en el Victoria al Toluca fue en el Apertura 2020 cundo ganó 3-2; la racha se alarga a 10 encuentros sin ganar del club necaxista a los Diablos Rojos en cualquier condición dentro de la Liga MX.