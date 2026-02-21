Guadalajara En Chivas aclaran sobre los rumores de ofertas por Armando González Se aclaran los rumores sobre la posible salida de Armando González al futbol del Viejo Continente.

Video ¿Hay nuevas ofertas de Europa por la Hormiga? Esto se sabe

Después de que se diera a conocer que Armando Gonzalez recibió una millonaria oferta para firmar con el CSKA de Moscú, misma que fue rechazada por el jugador de Chivas, los rumores sobre su posible partida a Europa comenzaron a surgir.

Se habló de ofertas de equipos del Viejo Continente tanto de LaLiga de España, como el Barcelona, como de la Premier League Inglesa, como fue el caso del West Ham y hasta del Celtic de Escocia, aunque de ninguna de ellas se hablaba de algo concreto.

Y efectivamente todas ellas parecen ser simplemente rumores, ya que a decir del reportero de TUDN, Erick López, en las Chivas solamente han recibido interés de un equipo europeo y no es de ninguna de las ligas antes mencionadas, sino de la Eredivisie, por donde han pasado varios jugadores mexicanos.

El reportero de TUDN asegura que en Chivas reconoce que Feyenoord es el único equipo que observa a la Hormiga González, pero que de Barcelona, West Ham y Celtic existen rumores sobre interés en el delantero mexicano, pero no hay acercamiento oficial con el Rebaño hasta al momento.