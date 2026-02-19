    Guadalajara

    Armando González rechaza salir de las Chivas ante una oferta millonaria en Europa

    El jugador del Rebaño Sagrado prioriza lo futbolístico antes que lo económico y se queda en el futbol mexicano.

    Por:Erick Morales Baca
    Mucho se ha hablado del destino de Armando González en los últimos meses, ya que ante sus buenas actuaciones con las Chivas y su capacidad goleadora que lo mantienen en los primeros planos, mucho se especuló sobre su salida a un equipo del futbol de Europa.

    Sin embargo, esa posibilidad parece estar cerrada por el momento y no precisamente porque no haya ofertas del Viejo Continente, sino por decisión propia del jugador, que ante puso a todo a su actual equipo y a su participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

    A decir de los periodistas de TUDN, David Faitelson y Erick López, La Hormiga habría rechazado recientemente una oferte del CSKA de Moscú, del futbol ruso, por 20 millones de dólares, las oferta más lucrativa que ha recibido un jugador de la Liga MX, quienes se querían llevar de manera inmediata al campeón de goleo del Rebaño Sagrado al pagar su cláusula de rescisión.

    Dicha cláusula, que actualmente tiene vigencia hasta diciembre de 2029, es de 15 millones de dólares en caso de salir al futbol europeo, como lo sería el CSKA de Moscú, y de 18 si lo busca un equipo de la misma Liga MX o de la MLS.

    Los rusos pusieron el dinero en la mesa esperando respuesta del representante de Armando 'La Hormiga' Gonzalez, Roc Nation Entertainment, quienes de inmediato se comunicaron con el jugador para platicar de la oferta.

    Sin embargo, a pesar de la jugosa oferta, Armando González y su padre decidieron que no, puesto que el artillero está convencido de quedarse en las Chivas para ser campeón y, al mismo tiempo, convencer a Javier Aguirre de ser parte de los 26 convocados para asistir al Mundial de 2026 con la Selección Mexicana.

    Guadalajara

