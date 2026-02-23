    Liga MX

    Federico Viñas, exjugador del América, manda mensaje de solidaridad a México

    Las noticias del tumulto social en el país no pasaron desapercibidas por el jugador.

    Por:Juan Regis
    Video Jugador querido por el Americanismo manda mensaje de solidaridad a México


    Uno de los jugadores más queridos por el americanismo tuvo un caluroso gesto de solidaridad con el pueblo mexicano tras los acontecimientos desatados en varias partes del país por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho'.

    Se trata del futbolista uruguayo, Federico Viñas, quien no pasó por alto el tumulto social y publicó un mensaje de apoyo al país que le apoyó en una parte de su carrera futbolística.

    Fede Viñas publicó una imagen con la bandera mexicana y unas manos orando con la frase en inglés, " rezando por México".

    Viñas, quien llegó a las Águilas del América en mayo de 2020 y permaneció tres años con el club azulcrema para después fichar con León y posteriormente cumplir su sueño Europeo, actualmente defiende los colores del Real Oviedo en la primera división de España.

    El delantero decidió probar suerte hace un año jugando para el Oviedo cuando aún permanecía en la segunda división, pero tras una campaña de ensueño el equipo logró recuperar la categoría.

    En la actual campaña de La Liga, el equipo dirigido por Guillermo Almada no la pasa bien, pues tras 26 jornadas aparece en el último lugar con apenas 3 victorias, 8 empates y 13 derrotas.

