Liga MX La razón por la que Agustín Palavecino no fichó con América para el Clausura 2026 Las Águilas terminaron ayudando a que Cruz Azul se reforzara con el mediocampista argentino.

Agustín Palavecino pudo jugar con América en el Torneo Clausura 2026, pero la directiva azulcrema descartó su fichaje y terminó llegando a Cruz Azul.

El tema fue tocado en Insiders TUDN donde Julio Ibáñez desveló la razón por la que el mediocampista argentino de 29 años no fue refuerzo de las Águilas pese a que era un jugador del agrado de André Jardine y de la directiva azulcrema.

“Cuando América hizo el cálculo, la edad y el costo del futbolista, y lo que me puede dar en la cancha, le pareció que era un dinero que no iban a arriesgar entendiendo la calidad y también aceptando que a América les gustaba y mucho”, declaró.

Luego, Ibáñez dejó en claro que el brasileño Rodrigo Dourado es “el refuerzo estelar” del América en el Clausura 2026, descartando algún fichaje bomba en este mercado.

Por su parte, Adrián Esparza considera que el hecho de que América se bajara de la contienda por Palavecino, Necaxa disminuyó su precio; Cruz Azul terminó pagando cerca de 8 millones de dólares por el futbolista argentino.

“Yo creo que América le ayuda a Cruz Azul a fichar a Palavecino, en el momento en que se llevaron a Dourado, Necaxa baja un poquito (exigencias económicas)”, señaló.

Agustín Palavecino está listo para debutar con La Máquina este sábado 10 de enero cuando el equipo de Nicolás Larcamón visite a León en la Jornada 1.

Quien podría ser baja de Cruz Azul en la primera fecha es Miguel Borja, el delantero colombiano aún no ha sido anunciado y todavía no cuenta con su visa de trabajo.