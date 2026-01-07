    Liga MX

    La razón por la que Miguel Borja no puede jugar con Cruz Azul en la Jornada 1

    Palavecino está listo para debutar con La Máquina en el Clausura 2026, pero el caso del colombiano es distinto.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    El delantero colombiano Miguel Borja no ha sido presentado con Cruz Azul, por lo que es prácticamente un hecho que se perderá la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 donde La Máquina de Nicolás Larcamón visita a León el sábado 10 de enero.

    Adrián Esparza reveló en Insiders TUDN que la razón por la que Miguel Borja sería baja de Cruz Azul para el arranque del torneo es porque aún no tiene su visa de trabajo, mientras que Agustín Palavecino, al haber jugado en México el torneo pasado con Necaxa, está listo para debutar con La Máquina.

    “Lo de Miguel Ángel Borja por temas administrativos se ha atrasado, sobre todo el viaje para realizar lo de la visa de trabajo. Podría estar, pero creo que sería precipitado porque no está adaptado al 100 por ciento al modelo de juego. No les urge”, mencionó Adrián Esparza.

    Miguel Borja aterrizó en la Ciudad de México el pasado 28 de diciembre para cerrar su fichaje con Cruz Azul, pero posteriormente regresó a Argentina porque su carta aún pertenecía a River Plate hasta el día 31 de diciembre.

    El delantero colombiano de 32 años se entrena por su cuenta en lo que firma su contrato con La Máquina y pueda ser anunciado oficialmente.

    Miguel Borja viene de disputar 159 partidos con River Plate en los que registró 62 partidos y 10 asistencias en tres años y medio.

    Video Nacho Rivero habla sobre su relalación con Nicolás Larcamón
