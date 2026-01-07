Liga MX El presagio de Rodrigo Dourado para que América sea campeón en 2026 El brasileño, que soñaba con jugar en las Águilas, cambió de dorsal a su llegada a Coapa por esta razón.

Video ¡Ojo al presagio de Dourado que pone al América campeón en 2026!

El brasileño Rodrigo Dourado, flamante refuerzo del Club América para el Clausura 2026, dijo que vestirse de azulcrema era su más grande sueño cuando llegó a la Liga MX con el Atlético de San Luis en el verano del 2022.

En entrevista con TUDN, Dourado confesó que, cuando André Jardine salió de San Luis para dirigir a las Águilas en 2023, su ilusión de llegar a Coapa aumentó considerablemente, pero el camino no fue fácil y tuvo que esperar dos años y medio más para que se concretara su sueño.

PUBLICIDAD

“Cuando llegué a México tenía el sueño de venir a San Luis para lograr cosas grandes y América es el club más grande que hay. Llegar a América siempre fue un objetivo”, externó el brasileño en plática con Julio Ibáñez después de tener su primer entrenamiento en Coapa.

Dourado cambió de dorsal en América al elegir el número 17 y dejar atrás el 13 que usaba en San Luis. El cambio del brasileño fue por motivos personales, pero también porque cree en la ley de la atracción y se ve levantando el título número 17 del América en 2026.

“Lo del 17 es porque mi cumpleaños es en 17, mi hija es del día 1 y mi hijo del 7, juntos es 17. Pero cuando decidí ese número también fue pensado en la 17, ya es mi objetivo que está en la cabeza todos los días”, explicó.

Pese a ser vinculado con América en los últimos años, Rodrigo Dourado descartó haber tenido contactos con la directiva azulcrema hasta finales del 2025.

“No, de forma oficial no, solo pláticas, platicaba mucho con Jardine, con su cuerpo técnico, pero oficial con la directiva no, ahora fue la primera vez.

“Tardó unos días, estaba entrenando con San Luis, pero pensando en la posibilidad de venir al más grande y gracias a Dios se dio”, señaló.