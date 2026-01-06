    Liga MX

    ¡Oficial! Agustín Palavecino es nuevo jugador de Cruz Azul

    La Máquina presentó a su primer refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga MX.

    Raúl Martínez
    Video Se acaba la espera, así anuncia Cruz Azul a su refuerzo

    Después de repartir autógrafos a las afueras de la Noria, Cruz Azul hizo oficial el fichaje de Agustín Palavecino como refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga MX.

    Fue a través de sus redes sociales donde el conjunto celeste dio a conocer la noticia de la llegada del mediocampista argentino al equipo con un video donde el mediocampista luce la playera de la Máquina.

    Palavecino llega procedente de los Rayos del Necaxa donde dejó un gran sabor de boca y en donde fue dirigido por Nicolas Larcamón, quien ahora es estratega del Cruz Azul.

    El argentino llegó al futbol mexicano en el 2024 y en cuatro torneos con los Rayos sumó 10 anotaciones y 10 asistencias, además reforzó a Pachuca en el Mundial de Clubes.

    Agustín Palavecino se suma a Miguel Borja como los refuerzos de Cruz Azul para el Clausura 2026 de la Liga MX donde la Máquina debuta ante León el próximo sábado 10 de enero.

    EMOVIVA DESPEDIDA DEL NECAXA PARA PALAVECINO

    El conjunto del Necaxa se despidió de Agustín Palavecino con un emotivo video y un mensaje de agradecimiento para el mediocampista argentino que jugará en Cruz Azul.

    " El Rayo no se viste, se siente… ‘Pala’, dejas huella. Gracias por romperte el alma por estos colores. Esta siempre será tu casa", fue el mensaje de los Rayos.

    Video Las primeras imágenes de Palavecino en La Noria de cara al Clausura 2026
