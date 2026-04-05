Liga MX La ausencia de Henry Martín en América ante Santos y su posibilidad de jugar ante Nashville El delantero del América no hizo el viaje a Torreón para enfrentar a Santos y esto es lo que se sabe sobre jugar en la Concacaf Champions Cup.

Video ¡Información sobre la ausencia de Henry ante Santos y su posible presencia ante Nashville!

La ausencia de Henry Martín en el América en el duelo ante Santos estuvo cargada de polémicas, mismas que indicaban que podría ser pura decisión del cuerpo arbitral y no tanto por lesión, sin embargo, a decir de Gibran Araige, reportero de TUDN, la decisión fue tomada para cuidar al jugador.

"Teorías de conspiración por todos lados alrededor de Henry Martín, la realidad es que entrenó durante la semana y al final la decisión del cuerpo técnico fue darle descanso muscular, no exigirlo de más, todavía no sienten que está listo para regresar a la actividad y por eso al final, la decisión del cuerpo técnico fue que no hiciera el viaje".

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Sin embargo, algo que que estaba en el plan y al final no se llevó a cabo, era que el delantero viajara con el equipo a Torreón, para más adelante viajar a los Estados Unidos para enfrentar la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

"El plan del América es mañana, después de este partido, entrenar en Torreón trabajo regenerativo y por la tarde vuelan a Nashville directamente y todo el plantel que venía a Torreón es el que iba a Nashville".

Ante esto, Araige consideró que Henry Martín tampoco estará en el duelo ante el cuadro de la MLS, por lo que permanecerá enfocado a su rehabilitación y recuperarse al 100 por ciento.

"Por eso incluso no había el plan de que Henry tuviera minutos en este partido, pero sí fuera Nashville y que en la situación de que lo terminan bajando para venir a Torreón, pues automáticamente también queda fuera de la posibilidad de ir a Nashville".

BORJA TAMBIÉN ENTRE ALGODONES



Respecto a otro de los jugadores del América que no tuvieron actividad ante Santos, Christian Borja, se encuentra en un tema de fatiga muscular, sin embargo, el colombiano sí hizo el viaje a Torreón con el equipo, por lo que sí estaría contemplado para el partido de la Concacaf.

Según información del mismo Gibran Araige, el técnico del América, André Jardine, lo habría dejado fuera del encuentro ante Santos pensando en el partido del martes ante Nashville.