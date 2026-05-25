Liga MX Willer Ditta explota contra aficionado tras agresión a su hijo en festejo de Cruz Azul El futbolista coombiano y su familia vivieron un momento desagradable en plena celebración.

Video Willer Ditta encara a aficionado de Pumas por agredir a su hijo

Willer Ditta vivió un momento desafortunado en plena celebración del título de Cruz Azul luego de que su hijo fuera agredido por un aficionado, aparentemente de Pumas.

Todo ocurrió cuando el colombiano se encontraba con su familia festejando junto a la afición celeste cuando el jugador se percató que su hijo había recibido el impacto de un vaso que fue lanzado desde las gradas.

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De inmediato Willer Ditta volteó a las tribunas y encaró al aficionado que presuntamente había lanzado el vaso e incluso lo retó a los golpes.

Tras esto la seguridad se acercó al futbolista quien le mostró quien había agredido a su hijo: “Él fue, él fue al que le pegó a mi hijo, el que está agarrando la playera", señaló Ditta.

Después ese lamentable sucedo el futbolista siguió festejando y atendiendo a los medios de comunicación que se encontraban en la cancha del estadio Olímpico Universitario.