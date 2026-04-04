Liga MX Santos Laguna y América empatan en el TSM como parte de la jornada 13 del CL2025 Las Águilas tenían el triunfo en sus manos, pero se les escapó en la recta final.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Increíble! Santos le clava gol al América a menos de 2 minutos de hacer el suyo

América dejó escapar la victoria ante Santos Laguna al igualar a un tanto en el TSM como parte de la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Las Águilas tenían la ventaja en los últimos minutos del partido con un hombre más en el campo, pero un error les costó el empate ante el último lugar de la tabla general.

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El conjunto del América no tuvo un gran juego ante un equipo lagunero que fue más durante la primera parte en donde no hubo goles, pero si lesionados por ambos equipos que perdieron a Erick Sánchez y Aldo López.

Video ¡Escalofriante choque de cabezas entre Shocker Vázquez y Aldo López provoca llegada de ambulancia!

En la segunda parte los locales arrancaron con buen ritmo, pero América fue creciendo al paso de los minutos y comenzaron a generar jugadas de peligro sobre el arco de Carlos Acevedo que se lució con grandes atajadas.

Video ¡El imposible atajadón de Carlos Acevedo a Brian Rodríguez!

El juego se rompió a los 77 minutos tras la expulsión de Kevin Pico que ‘planchó’ a Rodrigo Dourado para dejar a Santos con 10.

Tras la expulsión el América creció y al 79’ Alexis Gutiérrez puso el 1-0 y todo indicaba que los Azulcremas se llevarían la victoria.

Video ¡El golazo de Alexis Gutiérrez a Santos que pone el primero para América!

Sin embargo, Santos aprovechó un error de Vinicius Lima para que empatar el juego tras un golazo de Cristian Dájome a los 82 minutos.

Video ¡Increíble! Santos le clava gol al América a menos de 2 minutos de hacer el suyo

En los últimos minutos el América buscó de forma desesperada el gol del triunfo, pero no fueron certeros y se van con un amargo empate.