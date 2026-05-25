Liga MX Aficionado de Pumas es captado robando boleto para la Final Pumas vs. Cruz Azul El fan se aprovechó de otra aficionada universitaria, por lo que tuvo que intervenir la policía en C.U.

Video Fan de Pumas es captado robando boleto para la Final Pumas vs. Cruz Azul

Las cámaras de TUDN pudieron captar un insólito momento que se dio antes de que iniciara la Final Pumas vs. Cruz Azul que ganó La Máquina de último minuto para ser campeón del Torneo Clausura 2026.

En las imágenes se puede ver que un supuesto aficionado de Pumas intentó aprovecharse de otra fan universitaria arrebatándole su boleto en la fila de ingreso al Estadio Olímpico Universitario.

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La aficionada reaccionó jalándolo para intentar recuperar su entrada, pero TUDN pudo captar que el hombre guardó el boleto en la bolsa posterior de su pantalón.

La policía del estadio tuvo que intervenir mientras el supuesto fan aseguraba que el boleto era suyo, incluso intentó evadir a la seguridad pasándole la entrada a uno de sus acompañantes.

Lo que parecía ser una fiesta en C.U. para la afición universitaria terminó mal luego de que Cruz Azul se proclamara campeón en su casa por segundo año consecutivo.

Pumas comenzó ganando la Final de Liga MX con gol de Robert Morales al minuto 30, pero La Máquina remontó el juego en el segundo tiempo con un autogol de Rubén Duarte (53’) y un gol de Carlos Rotondi en el agregado (90+4’).