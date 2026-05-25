Liga MX Gonzalo Piovi lanza dardo a Pumas tras ser campeón en CU El jugador de la Máquina asegura que Ciudad Universitaria es más casa de Cruz Azul, que de los Universitarios.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Carlos Rotondi consumó su revancha para darle a Cruz Azul la décima

Antes de arrancar el Clausura 2026, la directiva de Ciudad Universitaria tomó la decisión de dejar de rentarle su estadio al Cruz Azul, lo que provocó que la Máquina buscara de nuevo estadio ante la urgencia de encontrar una casa para jugar sus partidos como local.

La Máquina se fue a jugar al estadio Cuauhtémoc de Puebla sus compromisos en ‘casa’, la logística tuvo un giro para los jugadores y cuerpo técnico debido a los traslados del equipo.

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Gonzalo Piovi reconoce que este sacrificio fue un aliciente para mantener unido al equipo y llevarlo a la final.

Ciudad Universitaria le a Cruz Azul

A pregunta expresa de la reportera de TUDN, Zaritzi Sosa, de lo que representó el jugar en Ciudad Universitaria y proclamarse campeón, Gonzalo Piovi dejó en claro que CU es más casa de Cruz Azul que de los Pumas, por los últimos dos títulos que se obtuvieron en ese inmueble.