    Liga MX

    Joel Huiqui lanza promesa a la afición de Cruz Azul tras ser campeón

    El técnico se acercó a las gradas del Estadio Olímpico Universitario para festejar con su afición.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video ¡Agárrense! La promesa de Huiqui a la afición de Cruz Azul en CU

    Joel Huiqui logró su ratificación en el banquillo de Cruz Azul tras vencer a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario para levantar el décimo título de Liga MX.

    En ese sentido, Huiqui ya piensa en el Torneo Apertura 2026 y por ello le hizo una promesa a la afición de La Máquina que se quedó en los festejos en C.U.

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    “La décima, son 10… vamos por la once ¿ok? ¡Vamos por la once! Gracias”, dijo Huiqui tras acercarse a un costado de las gradas de la casa de Pumas.

    Joel Huiqui charló en exclusiva con TUDN donde reveló el discurso de medio tiempo que le dio a sus jugadores para que le remontaran a Pumas en el segundo tiempo.

    Momentos después, ante los micrófonos de TUDN, el ingeniero Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, aprovechó para ratificar a Joel Huiqui en el banquillo cementero para el Torneo Apertura 2026.

    “Joel se queda porque es parte de la institución, él nació en Cruz Azul, se hizo en Cruz Azul y se queda, ahorita lo platicamos, siempre he sido muy claro en todos mis objetivos y cuando platiqué con Joel, le dije: 'quedas campeón y te quedas al frente del equipo'", mencionó el directivo cementero.

    Tras la sorpresiva salida de Nicolás Larcamón en la previa a la Jornada 17, Joel Huiqui tomó las riendas de Cruz Azul y lo llevó a su décima corona con apenas siete partidos dirigidos en la Liga MX.

    Video Esto es lo que Huiqui dijo al medio tiempo para ganar la Final
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