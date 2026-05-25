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    Cruzazulito se burla de Pumas tras el campeonato de Cruz Azul en Liga MX

    La mascota de los cementeros pide que lo inviten al festejo de los Universitarios, pero no exactamente de campeones.

    Por:
    TUDN
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    Imagen TUDN

    Después de ir abajo en la Final del Torneo Clausura 2026, Cruz Azul le dio la vuelta a los Pumas y terminó por derrotarlos para proclamarse campeón de la Liga MX, lo que trajo el inmediato festejo en la cancha de Ciudad Universitaria.

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    Tras la victoria, muchas fueron las celebraciones celestes y de diversos tipos por parte de los jugadores y aficionados, incluso hasta en tono de burla como cuando Charly Rodríguez dijo "seguimos levantando títulos acá", al referirse que el Olímpico Universitario es también su casa.

    En las redes sociales también hubo felicitaciones para el Cruz Azul por su décima estrella de la Liga MX, aunque dentro de estas, también hubo una serie de burlas y memes hacia los Pumas, que se quedaron en la orilla una vez más.

    Una de las burlas que más apogeo tuvo fue la que hizo Cruzazulito, la mascota de La Máquina, desde su cuenta de Instagram, donde hizo mofa del tiempo que los Universitarios llevan sin ganar un título, 15 largos años.

    Para hacer notoria la sequía del equipo auriazul, Cruzazulito publicó una imagen suya, con un vestido en la mano típico de una quinceañera y dos leyendas, una que dice 'Tiempo de vals' dentro de la misma imagen y una más, en el texto que la acompaña, que cita 'Inviten al festejo'.

    El último título de los Pumas de la UNAM fue en el Clausura 2011, derrotando 2-1 al Morelia en Ciudad Universitaria, hace exactamente 15 años.

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