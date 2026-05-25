Liga MX Víctor Velázquez revela, en plenos festejos, que Rotondi pidió su salida de Cruz Azul El presidente de La Máquina le dedicó unas palabras al argentino que pasó de ser villano a héroe.

Video Víctor Velázquez revela que Carlos Rotondi le pidió irse de Cruz Azul

El ingeniero Víctor Velázquez aprovechó los festejos de Cruz Azul para hacer una revelación de Carlos Rotondi, quien se convirtió en el héroe de la décima con un gol de último minuto para vencer a Pumas en la Final del Torneo Clausura 2026.

El presidente de La Máquina tomó el micrófono en el evento de celebración para felicitar a sus jugadores y dedicarle unas palabras a Rotondi.

PUBLICIDAD

“Hace algunos torneos se perdió una Final y alguien llorando me decía que quería dejar México y le dije que no: este cabrón”, mencionó Velázquez mientras abrazaba a Rotondi.

“Este cabrón hoy se la merecía y sabes por alguien que te quiso mucho”, añadió el directivo mexicano mientras señalaba al cielo.

Rotondi se redimió con un zurdazo desde fuera del área en el tiempo de compensación (90+4’) para que Cruz Azul venciera 1-2 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

De la mano de Joel Huiqui, quien en los festejos fue ratificado por el ingeniero Víctor Velázquez, La Máquina levantó su décimo título en la historia de la Liga MX.