Liga MX Katia Itzel Hernández lanza misterioso mensaje tras el Pumas vs. Mazatlán La árbitra mexicana recibió algunas críticas luego de su trabajo en el Olímpico Universitario.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¿Les responde a sus críticos? Katia Itzel manda misterioso mensaje

Después de la polémica que se generó por el trabajo de Katia Itzel Hernández en el juego entre Pumas y Mazatlán, la árbitra que estará en el Mundial 2026, lanzó un misterioso mensaje.

A través de su cuenta de Instagram la silbante publicó una fotografía acompañada de un fragmento de una canción que varios tomaron como una respuesta a las críticas que ha recibido.

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" Y hablan sin conocerte. Así le cueste lo que le cueste Señores, vivan su vida. Que a mí me va bien, por suerte”, escribió Katia Itzel.

Y es que la árbitra tuvo una decisión que levantó la polémica al pitar el final del primer tiempo en un momento cuando Mazatlán iba aprovechar un error de Pumas para empatar el juego.

Dicha acción provocó la molestia del equipo de los Cañoneros y del técnico de Sergio Bueno que se fue expulsado y que aparentemente tras recibir la roja mencionó unas palabras que están dando de qué hablar.

De igual forma recibió algunos comentarios por parte ex árbitros donde algunos señalaron que estuvo mal, mientras que otros mencionaron que Katia Itzel actuó de buena forma.