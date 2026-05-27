Liga MX Keylor Navas se sincera sobre su futuro en Pumas tras perder la Final El portero universitario concede entrevista respecto a su situación tras el duelo ante Cruz Azul.

Video Keylor Navas rompe el silencio sobre su futuro en Pumas

Keylor Navas, portero de Pumas, se sinceró respecto a su posible futuro con la escuadra universitaria, todo después de perder la Final de la Liga MX ante Cruz Azul.

En entrevista con Telecable de Costa Rica, Navas refirió que todavía tiene contrato con el conjunto felino, si bien no fue contundente respecto a que permanecerá en la institución.

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Eso sí, Navas dejó en claro que en Pumas se le ha tratado muy bien y que siente afinidad con la afición y también en el club.

"He estado aquí bien, la afición y el club me han tratado muy bien. El futuro solo Dios lo sabe. Como siempre digo, uno pone y Dios dispone, lo que le queda a uno es trabajar, esforzarse y dar lo mejor para tratar de ayudar", dijo.

Tras la Final con el Cruz Azul, y siparticipación en la Copa Mundial de la FIFA 26, Keylor Navas señaló que espera "despejar la mente" ahora que tendrá vacaciones, además de pensar también en su futuro.