Liga MX Renato Paiva asegura que Santos Laguna tendrá refuerzos con experiencia El director técnico lusitano aseguró que habrá caras nuevas para la Liga MX Apertura 2026 y resaltó la calidad de las fuerzas básicas.

Video Renato Paiva asegura refuerzos para Santos Laguna acostumbrados a ganar títulos

Renato Paiva fue presentado como director técnico de Santos Laguna para la Liga MX Apertura 2026, estuvo acompañado por Alejandro Irarragorri Kalb, presidente del club; y Gonzalo Pineda, director de futbol.

Renato Paiva regresa al futbol mexicano luego de su paso por Brasil con Botafogo y Fortaleza; en la Liga MX tuvo paso por León y Toluca como estratega, aunque los títulos que tiene en su palmarés se encuentran en otros lados.

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Con Independiente del Valle ganó la Serie A de Ecuador en 2021 y con Bahía el Campeonato Baiano en 2023. Ahora busca sus primeros títulos dentro del futbol mexicano con el equipo que acabó último lugar en el Clausura 2026.

LOS REFUERZOS QUE RENATO PAIVA DESEA LLEVAR A SANTOS LAGUNA

Con el futbol de estufa en marcha de cara a la Liga MX Apertura 2026, Renato Paiva dio a conocer las características de los jugadores que desea añadir a la plantilla, no sin antes dejar en claro que la actual también cuenta con calidad.

“Para mí fue muy importante presentar un proyecto, no de resultados inmediatos, todos tenemos consciencia de cómo estamos deportivamente. El equipo tiene calidad, hay muchos jugadores de calidad, por esto o lo otro que son temas que no son de mi tiempo no se pudieron hacer.