Liga MX Katia Itzel García genera polémica tras finalizar primer tiempo del Pumas vs. Mazatlán La árbitra Katia Itzel se convirtió en tendencia tras el primer tiempo en Ciudad Universitaria.

Video ¡Polémico final! Ojo a lo que hizo Katia Itzel que desató la furia del Mazatlán

El partido entre Pumas y Mazatlán de la Jornada 14 de Liga MX dio de qué hablar por una polémica decisión de la árbitra central mexicana Katia Itzel García.

Mazatlán había logrado descontar 2-1 a Pumas en la recta final del primer tiempo celebrado en Ciudad Universitaria. El tiempo agregado fue de cuatro minutos y la jugada sucedió precisamente en el límite del cronómetro.

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¿CÓMO FUE LA POLÉMICA DE KATIA ITZEL EN EL PUMAS VS. MAZATLÁN?

En la última jugada, Bennevendo perdió un balón retrasado, la pelota siguió su curso hacia la portería de Keylor Navas y el delantero de Mazatlán, Dudu, se avivió para agarrar mal parada a la defensa.

Cuando Dudu iba claramente a ganar el balón a Bennevendo y encarar solo hacia la portería, la árbitra Katia Itzel pitó el final de la primera parte en el Olímpico Universitario.

Los jugadores de Mazatlán no tardaron en acercarse a la árbitra para reclamar su decisión de acabar el partido cuando había un jugador en una posición favorable para empatar el juego.