    Liga MX

    Jordan Carrillo deja claro que pretende permanecer en Pumas la próxima temporada

    El actual mediocampista del cuadro Universitario deja claro que su objetivo es permanecer con con los auriazules.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video El mensaje de Jordan Carillo que emociona a todo Pumas

    En la última temporada Jordan Carrillo se convirtió en un símbolo de los Pumas, entusiasmó a la afición y fue uno de los responsables de conducir al equipo hasta la Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde quedaron subcampeones.

    Ante la destreza que mostró en la cancha bajo la dirección técnica de Efraín Juárez, muchas fueron las voces de que debía ser llamado a la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y, acompañando a esas voces, también llegaron los rumores, mismos que lo ponen en las filas de diversos equipos.

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    Desde Santos, que es el equipo dueño de su carta ya que con Pumas está a préstamo, hasta con Cruz Azul, actual campeón del futbol mexicano y América, han sido las voces que han sonado respecto a los equipos que probablemente estarían interesados en contar con Jordan Carrillo a partir de la próxima temporada.

    Sin embargo, el jugador auriazul y subcampeón de la Liga MX fue claro desde que culminó el campeonato, su objetivo no es ni cambiar de equipo ni regresar a La Comarca lagunera, sino aumentar su legado en las filas del Club Universidad y permanecer mucho tiempo ahí.

    Aunado a esto y ante la continuación de los rumores, Jordan Carrillo volvió a fijar su postura respecto al tema y esta vez a través de sus redes sociales, donde todo indica que le juró amor eterno a los Pumas.

    " Competiré hasta que me muera, pelearé por esto hasta que me muera. @pumasmx", publicó en su cuenta de Instagram.

    De acuerdo a información de la página de transferencias de jugadores Tranfermarkt, la carta de Jordan Carrillo está valuada en 8 millones de euros, es decir, 9.3 millones de dólares o 161 millones de pesos, cantidad que los universitarios deberán de pagar en caso de que quieran conservar al mediocampista.

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