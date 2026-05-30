    Liga MX

    Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente del Cruz Azul, murió

    Quien fuera el mandamás de La Máquina por más de tres décadas estaba recluido en el penal del Altiplano.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Billy Álvarez Cuevas, expresidente del Cruz Azul, murió

    Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera presidente del Cruz Azul durante más de 30 años, falleció la madrugada de este sábado.

    Estaba recluido en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano en Almoloya y según diversas fuentes, el popular Billy, murió por complicaciones respiratorias hospitalizado en Toluca.

    PUBLICIDAD

    El expresidente tanto de la cooperativa como del club del mismo nombre fue capturado en enero del 2025 al sur de la Ciudad de México.

    Álvarez estaba prófugo de la justicia desde febrero del 2020 y en mayo de 2020 fue acusado por diversos delitos entre ellos defraudación fiscal, lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilicita.

    Justo en estos días, se están efectuando las elecciones en la cooperativa y Víctor Velázquez busca la reelección en la presidencia.

    Además, hace un par de días se estrenó el documental "Azul oscuro, azul celeste" que habla sobre la historia de la cooperativa y de la gestión de Billy al frente de ella.

    Video Cruz Azul revela trailer del documental sobre la gestión de ‘Billy’ Álvarez
    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    Socias por accidente
    Intercambiadas
    LeBaron, Muerte en la Tierra Prometida
    Gratis
    Bendita suegra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX