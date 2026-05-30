Liga MX Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente del Cruz Azul, murió Quien fuera el mandamás de La Máquina por más de tres décadas estaba recluido en el penal del Altiplano.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Billy Álvarez Cuevas, expresidente del Cruz Azul, murió

Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera presidente del Cruz Azul durante más de 30 años, falleció la madrugada de este sábado.

Estaba recluido en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano en Almoloya y según diversas fuentes, el popular Billy, murió por complicaciones respiratorias hospitalizado en Toluca.

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El expresidente tanto de la cooperativa como del club del mismo nombre fue capturado en enero del 2025 al sur de la Ciudad de México.

Álvarez estaba prófugo de la justicia desde febrero del 2020 y en mayo de 2020 fue acusado por diversos delitos entre ellos defraudación fiscal, lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilicita.

Justo en estos días, se están efectuando las elecciones en la cooperativa y Víctor Velázquez busca la reelección en la presidencia.

Además, hace un par de días se estrenó el documental "Azul oscuro, azul celeste" que habla sobre la historia de la cooperativa y de la gestión de Billy al frente de ella.