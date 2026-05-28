Liga MX Nos obligan a vender al club de futbol León: Jesús Martínez El presidente del Grupo Pachuca explicó a los medios en España, el trabajo que hay detrás del club Real Oviedo.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Nos obligan a vender a León: Jesús Martínez

Jesús Martínez presidente del Grupo Pachuca, ofreció una conferencia de prensa a los medios que cubren al Real Oviedo en España, donde habló de diversos temas en torno al club de España, que este año descendió a la Segunda División.

A la pregunta del por qué no viaja a España para estar más al pendiente del equipo, el directivo explicó que no hay un solo día que no tenga comunicación con la gente que está en la directiva del club.

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“Tengo un problema de salud en la columna y me afectan los viajes largos, además estoy en proceso de venta del club León, donde me obligan a hacerlo y debo estar en el día a día de este equipo”, señaló Jesús Martínez.

“Me encantaría vivir en Oviedo viendo a mis jugadores, a la gente. Estoy muy orgulloso de todos y estuve anteriormente en la ciudad, solo que ahora la salud, no me lo permite”, agregó.

Cuentas claras

en el Real Oviedo

Jesús Martínez dejó en claro la fuerte suma de dinero que se le ha invertido al equipo (en jugadores) y a las instalaciones (estadio). “El equipo estuvo a punto de desaparecer, primero hay que cuidar la institución, no podemos gastar dinero, para que después estemos en problemas financieros. Hemos tenido errores, por todos los sueldos que se han pagado a los entrenadores que se han ido y también a futbolistas”.