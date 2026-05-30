Cruz Azul Billy Álvarez: el dirigente que marcó una época en la historia de Cruz Azul Billy Álvarez dejó una huella imborrable tras más de 30 años al frente de Cruz Azul. Aquí lo repasamos.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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El futbol mexicano despide a Guillermo Álvarez Cuevas, mejor conocido como "Billy" Álvarez, quien falleció a los 80 años de edad y cuyo nombre quedó ligado para siempre a la historia de Cruz Azul.

“Billy” dirigió a la institución durante más de tres décadas. Asumió el control del equipo en 1988 y, desde entonces, se convirtió en una de las figuras más influyentes dentro del futbol mexicano.

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¿Cómo fue la dirección de Billy Álvarez al frente de Cruz Azul?

Bajo su gestión, el club celeste logró mantenerse como uno de los protagonistas constantes del futbol mexicano, además de consolidar una estructura deportiva que le permitió competir regularmente por títulos nacionales e internacionales.

Durante su etapa como dirigente, que comprendió de 1988 a 2020, Cruz Azul conquistó varios campeonatos de la Concacaf, destacando los obtenidos en 1996, 1997 y 2014, además de la histórica Copa MX del Clausura 2013, trofeo que puso fin a una larga sequía de títulos oficiales para la institución.

También fue presidente durante la inolvidable participación celeste en la Copa Libertadores 2001, cuando el conjunto cementero se convirtió en el primer equipo mexicano en disputar una final del torneo sudamericano.

¿Qué jugadores marcaron la era de Billy Álvarez?

Asimismo, impulsó el desarrollo de las fuerzas básicas. Su gestión coincidió con el paso de futbolistas emblemáticos como Carlos Hermosillo, Óscar Pérez, Francisco Palencia, Javier Orozco, César Delgado, Christian Giménez, Julio César Domínguez y José de Jesús Corona, entre muchos otros.

Títulos de Billy Álvarez como presidente de Cruz Azul

Liga MX

Invierno 1997

Copa MX

1996-97

Clausura 2013

Apertura 2018

Liga de Campeones de la Concacaf

1996

1997

2014

Supercopa MX

2019



Más allá de los resultados, Guillermo Álvarez será recordado como uno de los dirigentes con mayor permanencia en la historia del futbol mexicano y como el hombre que encabezó a Cruz Azul durante más de 30 años.