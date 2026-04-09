Mundial 2026 FIFA da a conocer a los árbitros designados para el Mundial 2026 y hay siete mexicanos Katia Itzel García y César Ramos son los designados para silbar en la Copa del Mundo de la FIFA como árbitros centrales.

Video Siete árbitros mexicanos elegidos por FIFA para la Copa Mundial 2026

La FIFA anunció este jueves la lista de los árbitros designados para el Mundial 2026 y entre ellos se encuentran siete silbantes mexicanos, pero de estos sólo dos aparecen en el listado de jueces que estarán como centrales como opción para los partidos de la Copa del Mundo de este verano.

En total se designaron 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 20 asistentes de video de las seis confederaciones y 50 federaciones miembros de la FIFA para el Mundial 2026 a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá, que por primera vez tendrá 48 selecciones participantes.

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De acuerdo a la FIFA, fueron más de tres años de riguroso y exhaustivo proceso de selección en el que tomaron como prioridad la calidad de los silbantes, la regularidad y el rendimientos de los silbantes.

“Los árbitros designados son los mejores del mundo. Han asistido a seminarios y arbitrado distintos torneos de la FIFA. Además, se ha evaluado con frecuencia su rendimiento en partidos nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales cuando lleguen a Miami el próximo 31 de mayo”, indicó Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros.

LOS ÁRBITROS MEXICANOS QUE ESTARÁN EN EL MUNDIAL 2026

Son 41 árbitros más los que estarán en el Mundial 2026 en comparación con el Mundial Qatar 2022; además, se seleccionaron a seis mujeres árbitro como parte del desarrollo del arbitraje femenino en el mundo.

De esta lista de árbitros y árbitras para el Mundial 2026, siete son mexicanos. De estos siete mexicanos, sólo dos aparecen como árbitros centrales para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA de este verano que, por primera vez en la historia, se realizará en tres países sedes.

Estos son los siete mexicanos designados por la FIFA para el Mundial 2026: