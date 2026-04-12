Mazatlán FC La supuesta reacción misógina de Sergio Bueno tras ser expulsado por Katia Itzel En redes sociales circula lo que supuestamente dijo el DT de Mazatlán tras entrar al vestidor.

Video El supuesto mensaje misógino del DT de Mazatlán contra Katia Itzel

El entrenador de Mazatlán, Sergio Bueno, terminó expulsado del partido ante Pumas de la Jornada 14 y en redes sociales circula lo que supuestamente habría dicho tras ver la cartulina roja y entrar a los vestidores.

El perfil de la plataforma 'X', Eloisa con S, quien se describe como fotógrafa de tiempo completo y se encontraba en el partido celebrado en el Estadio Olímpico Universitario, compartió lo que supuestamente escuchó decir a Sergio Bueno al final de la primera parte.

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"Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos", habría dicho en el entrenador de Mazatlán antes de ingresar al vestidor molesto por la expulsión.

Sergio Bueno vio la roja tras reclamar a Katia Itzel al final de la primera parte después de que la árbitra terminara el encuentro cuando uno de los jugadores de Mazatlán se encontraba en posición favorable de encarar hacia la portería tras un error de la defensa de Pumas.

Los Cañoneros habían descontado antes de la polémica acción de Katia Itzel, lo que generó molestia en los jugadores de Mazatlán y su entrenador.