Liga MX Juan Pablo Vigón se pronuncia tras la polémica que causo al finalizar el partido ante Toluca El jugador de Tigres reconoció el bicampeonato de los Diablos Rojos tras conseguir el Apertura 2025.

Por: Alonso Ramírez

Video Vigón golpea a jugador de Toluca ¿por cantarle el título de Liga MX?

Toluca se quedó con el campeonato del Apertura 2025 de la Liga MX al derrotar en penaltis a Tigres, de esta forma se convirtieron en bicampeones del Futbol Mexicano.

Lo que saltó a luz en un video en redes sociales, fue una agresión de parte de Juan Pablo Vigón sobre Franco Romero tras el cobro de Alexis Vega en el último penal de la tanda.

PUBLICIDAD

Las cosas no pasaron de ahí y la celebración de los Diablos Rojos se dio de manera eufórica, pero sin contratiempos.

Este lunes, Juan Pablo Vigón subió una historia en sus redes sociales en la que reconoce a Toluca como campeón del Apertura 2025.

“Ya con la mente fría y con mucho aprendizaje, quiero felicitar al Toluca por ser dignos bicampeones”, escribió.

Sobre el golpe a Franco Romero no mencionó nada, pero quedó claro que acepta el error, aunque de algún modo fue calentura del juego.

El jugador que mostró una actitud diferente fue Alexis Vega, quien se dio el tiempo de saludar a los rivales tras el encuentro y previo a la entrega de las medallas y el trofeo.

Por su parte, Franco Romero no ha hecho comentario alguno sobre este altercado, dejando en claro que todo queda en el campo de juego.