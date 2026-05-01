    Liga MX

    Juan Pablo Vigón acepta que Chivas tendrá desventaja por sus bajas

    El jugador de Tigres advierte que al enterarse del rival redoblaron esfuerzos para poder vencerlo y avanzar a semifinales.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Juan Pablo Vigón califica a Chivas como un rival grandísimo

    De cara a enfrentar a Chivas en los Cuartos de Final de la Liga MX, el jugador de los Tigres, Juan Pablo Vigón, alabó el trabajo de Gabriel Milito al frente del Rebaño Sagrado y advirtió de su peligrosidad.

    "Chivas es un grandísimo rival, lo que hizo milito con sus jugadores la verdad es de aplaudirle, los hizo jugar muy bien, es un rival complicado, entonces nosotros tenemos que doblegar esfuerzos para ganarle".

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    Respecto a las bajas que tendrá el cuadro rojiblanco en la Liguilla del Clausura 2026 por sus llamados a la Selección Mexicana con miras a jugar la Copa del Mundo, en jugador de los felinos aceptó que podría ser una desventaja, pero sabe que aún así no será sencillo vencerlo.

    "También es una realidad que se van cuatro o cinco jugadores, puede ser una desventaja para ellos y nosotros estamos muy metidos en lo que podamos hacer dentro de la cancha, entonces, cuando supimos que era Chivas y la campaña que hicieron, el gran equipo que es, tuvimos que redoblar esfuerzos para poder ganarle y seguir avanzando".

    ¿ULTIMA LIGUILLA DE GIGNAC?

    Sobre el tema que a últimas fechas ha llamado la atención entorno a Tigres, respecto a un posible retiro de André-Pierre al término del Clausura 2026, Juan Pablo Vigón prefirió no apresurarse sobre ese tema.

    "Lo del 'Gordo' difícil de hablar, yo lo respeto mucho, ahorita estaba platicando con él, no sabemos si puede ser la última para mí también, para otro, si es la última o no, lo que sí es que estamos viviendo al día, disfrutando mucho con él y si podemos darle esa alegría, ya después él decidirá, lo quiero mucho como persona y como jugador se merece todo".

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