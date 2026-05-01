Liga MX Toluca vs. Pachuca: Promedian cuatro goles por partido desde 2022 La eliminatoria de Cuartos de Final entre Diablos Rojos y Tuzos es garantía de muchas emociones.

Video Toluca vs. Pachuca: Una rivalidad con olor a goles para Liguilla

La eliminatoria de Toluca vs. Pachuca de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX es garantía de goles por el promedio alto de goles que hay desde el 2022.

Este choque entre Diablos Rojos y Tuzos tuvo su cantidad más baja en anotaciones apenas en este torneo, cuando empataron 1-1 en la Jornada 12 el pasado 22 de marzo.

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El alto promedio de goles del Toluca vs. Pachuca



Desde el pasado Clausura 2022 en que quedaron con marcador de 3-0 a favor de Pachuca en la cancha de Toluca, ambos equipos solo habían empatado una vez en 12 partidos hasta este Clausura 2026, con el 1-1 antes mencionado.

Es más, en ese mismo 2022 se vieron las caras en la Final que fue una goleada de los Tuzos en el marcador global de 8-2 final para coronarse campeones en ese certamen.

Son un total de 49 goles en 12 partidos los que llevan Toluca y Pachuca, por lo que de cara a este partido de la Liguilla del Clausura 2026 en Cuartos de Final, el promedio de 4.08 goles por juego.

A continuación los resultados que se han dado desde hace cuatro años entre ambas instituciones del futbol mexicano:

Clausura 2022 : Toluca 0-3 Pachuca

: Toluca 0-3 Pachuca Apertura 2022 : Toluca 1-4 Pachuca

: Toluca 1-4 Pachuca Final Apertura 2022 : Toluca 1-5 Pachuca

: Toluca 1-5 Pachuca Final Apertura 2022 : Pachuca 3-1 Toluca

: Pachuca 3-1 Toluca Clausura 2023 : Pachuca 1-2 Toluca

: Pachuca 1-2 Toluca Apertura 2023 : Toluca 5-0 Pachuca

: Toluca 5-0 Pachuca Clausura 2024 : Pachuca 2-3 Toluca

: Pachuca 2-3 Toluca Apertura 2024 : Pachuca 2-2 Toluca

: Pachuca 2-2 Toluca Clausura 2025 : Toluca 3-2 Pachuca

: Toluca 3-2 Pachuca Apertura 2025 : Toluca 2-2 Pachuca

: Toluca 2-2 Pachuca Clausura 20206: Pachuca 1-1 Toluca.