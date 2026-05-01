Liga MX André-Pierre Gignac y sus números totales en Liguilla con Tigres El delantero francés debe ser uno de las piezas claves de los felinos para avanzar sobre el equipo rojiblanco.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video André-Pierre Gignac, uno de los históricos de Liguilla en México

André-Pierre Gignac está a las puertas de lo que puede ser su última Liguilla en la Liga MX, cuando Tigres se mida a Chivas en los cuartos de final del Clausura 2026.

El sábado anterior, el jugador francés de 40 años de edad disputó, posiblemente, su último juego de fase regular en el Volcán, lo que abre la incógnita sobre su futuro, según sus últimas actuaciones con el uniforme felino.

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¿Gignac jugará su última Liguilla?

Aunque no lo ha hecho oficial, todo hace pensar que, al finalizar este campeonato, el galo dirá adiós al club, cerrando una de las etapas más gloriosas para los felinos y sellando el ciclo de, quizá, el jugador más importante de Tigres y uno de los mejores extranjeros en México.

Pero antes de pensar en todo eso, hay que enfocarse en Chivas, equipo que perdió el liderato general y que llega con esa herida.

¿Qué papel tiene Gignac en esta serie contra Chivas?

Una de las piezas del equipo de Guido Pizarro es claramente Gignac, quien es el máximo goleador en activo en la Liguilla y el tercero en la historia.

Esto no es cosa menor: el delantero de Tigres conoce a la perfección esta fase y, en momentos de mayor presión, siempre se crece.

Pase lo que pase, vale la pena recordar lo que Gignac representa para el futbol mexicano y el impacto que tendrá su posible ausencia. Sus números lo indican: aquel francés que llegó al país como un desconocido en 2015 es hoy un ídolo que nadie puede negar.

André-Pierre Gignac y sus números en Liguilla