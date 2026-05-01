Liga MX André Jardine habla sobre el trato en América tras polémicas palabras de Mohamed El director técnico del América se refirió al trato que ha tenido en el club, esto luego del consejo de Mohamed previo al partido ante Toluca en el que le dejó una advertencia.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Jardine responde con categoría a Mohamed tras polémicas palabras

André Jardine, director técnico del América, se refirió al trato que ha tenido en el club en donde dijo sentirse afortunado por el tiempo que ha estado y respaldado por jugadores y directivos.

Esto se da, luego de que en 'Voces de la Cancha', las cámaras de TUDN captaron las polémicas palabras de Antonio Mohamed, técnico del Toluca, sobre el trato que puede recibir el América.

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"Cada uno siente al club de su forma, hablo por mí, soy muy feliz y me siento hasta afortunado de poder estar tres años en el América, con una sensación de respaldo total en todos los movimientos de la directiva, el respaldo de los jugadores. pasamos por buenos y malos momentos como todos los equipos del mundo.

"No es tan normal tener un tricampeonato, esto es algo muy difícil de conseguirlo, creo que vivimos más momentos felices y bien, cada uno siente a su forma, lo hablé más de una vez de la alegría que tengo, el cariño que recibo de la afición, es impresionante", expresó Jardine en conferencia de prensa.

JARDINE REITERA CARIÑO POR LO QUE HA HECHO EN AMÉRICA

El estratega azulcrema también señaló que si bien la afición es exigente, también le han demostrado cariño por lo que ha logrado con el club, por lo que se mantiene comprometido para seguir trabajando en beneficio del América.

"En los partidos la afición es muy exigente, es parte de este club pero cuando salgo, cuando como con mi familia, en una plaza, no hay una vez que no he recibido cariño, abrazos y siempre agradeciéndole por las cosas hechas aquí, mi manera de retribuir es dejar todo.