    Liga MX

    Pumas presenta su película y se estrenará en cines

    El día a día del conjunto universitario, tanto de su primer equipo como del femenil y las fuerzas básicas, se exhibirá en pantalla grande.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Pumas tendrá su pleícula, próximamente en cines: ¿de qué trata?

    Los Pumas de la UNAM presentaron la película 'Puma desde la cuna', justo antes de encarar la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en donde le harán frente al América en los Cuartos de Final.

    Luis Raúl González, presidente de Pumas, fue el encargado de presentar este filme especial para la escuadra auriazul.

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    Rafael Moctezuma Santana, productor de Guerreros Films, responsable del documental, también hizo la presentación de esta producción que exhibirá el día a día de los Pumas de la UNAM.

    La escuadra universitaria se podrá ver en pantalla grande después de unas semanas de filmación en el primer equipo, además de las fuerzas básicas y también del equipo femenil.

    La etapa de Efraín Juárez, director técnico de Pumas, podrá verse a detalle, justo en un Torneo Clausura 2026 en el que los felinos culminaron como líderes de la tabla, aunque el propio Moctezuma Santana relató que la filmación de este documental estaba planeada incluso antes de que se viera el potencial que alcanzaron los de la UNAM en este semestre.

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